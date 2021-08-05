Телеведущая Маша Ефросинина не сдержала эмоций рядом с новым судьей шоу "Україна має талант" танцором Евгением Котом

Вчера стало известно, что украинская ведущая Маша Ефросинина стала приглашенным судьей украинского шоу "Україна має талант" нового сезона. Об этом рассказала сама артистка вчера в Инстаграм.

А в Сторисах звезда показала весьма интригующие кадры, ведь съемки кастингов среди участников шоу уже стартовали. Так, к 30-летию независимости Украины готовится особый подарок от шоу – новый сезон в новом составе жюри.

Ведущим шоу стал Григорий Решетник, а звездными судьями - Сергей Притула, Ксения Мишина, Евгений Кот. А ведущей диджитального бэкстейдж-шоу - певица Jerry Heil. Каждый раз будет присутствовать и приглашенный судья.

Поэтому Маша Ефросинина поспешила заинтриговать кадрами со съемок. Не обошлось без неловких моментов – артистка была на эмоциях от внешности Евгения Кота и его смелого образа. Причем звезда открыто пофлиртовала с артистом в шутливой форме, чем его смутила:

«И вы себе не представляете, как пахнет Жена, сижу в амбре» - замечает артистка под видео.

Напомним, Билык, Ласточкин и Дантес готовятся к серьезной схватке с Ефросининой и Саниной в новом шоу

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