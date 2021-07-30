Известный украинский комик, звезда шоу "Квартал 95", Юрий Ткач рассказал поклонникам о ночных съемках

Как Politeka.net 37-летний Юрий Ткач известен ролями в ситкомах "Страна У" и "Однажды под Полтавой". Он участвовал в телевизионных шоу "Танцы со звездами", "Лига смеха" и "Игры приколов". Сейчас артист снимается во втором сезоне шоу "Маскарад" вместе с Машей Ефросининой и другими звездами.

В своем Instagram артист опубликовал серию видео, где рассказывает, что съемки нового шоу затягиваются до ночи. Возле него сидела телеведущая Маша Ефросинина.

"Сидим снимаем. Уже скоро будет первый час! Маша как всегда сидит в телефоне. Нам первый за день дали телефоны, сказали, что можете что-то поснимать. Так вот, что-то снимаем, не судите, такие сторис", - говорит Ткач.

Ранее Politeka писала, что Ткач случайно показал, что творится между "кварталовцами" за кулисами шоу: "Чего ты кричишь?".

Напомним, что Ткач из "Квартал 95" на съемках неожиданно пожаловался на украинскую вышиванку: "Уже два месяца...".

А еще Politeka сообщала, что фигуристая звезда "Женского Квартала" произвела фурор, став участницей "Танцев со звездами": "Паркет будет гореть".