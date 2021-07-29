Український комік, зірка шоу "Квартал 95" Юрій Ткач зняв те, що не потрібно було бачити

Юрій Ткач став популярним артистом після того, як його запросили на роботу в студію "Квартал 95", повідомляє Politeka.net. Зараз він бере участь у різних зйомках ситкомів, а також в інших цікавих проєктах і шоу "Квартал 95".

27 липня "кварталівці" вирушили на київський стадіон Олімпійський, де влаштували фотосесіію.

Однак на одних з кадрів Юрій Ткач випадково зняв, що діється між "кварталівцями" за лаштунками шоу.

Артист вів зйомку, коли почув позаду себе гучний крик Олександра Пікалова: "Юрій Ткач! Пішов, б...!", і після цього він засміявся.

"Та тихіше ти! Чого ти кричиш?",- запитав Євген Кошовий, не оцінивши жарт колеги.

Зазначимо, Юрій Ткач працює в "Квартал 95" з 2013 року, на той час там вже давно сформувався кістяк.

"Квартал 95" починав свою професійну діяльність з участі в КВК. Про команду дізналися всі в далекому 1997 році.

У 2003 році була заснована студія, яка стала займатися виробництвом аудіовізуального контенту і концертною діяльністю.

Незмінними співробітниками студії залишаються Олена Кравець, Євген Кошовий, Олександр Пікалов, Юрій Крапов, Сергій Казанін та інші.

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