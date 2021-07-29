Украинский комик, звезда шоу "Квартал 95" Юрий Ткач заснял то, что не нужно было видеть

Юрий Ткач стал популярным артистом после того, как его пригласили на работу в Студию "Квартал 95", сообщает Politeka.net. Сейчас он принимает участие в разных съемках ситкомов, а также в других интересных проектах и шоу "Квартал 95".

27 июля "кварталовцы" отправились на киевский стадион Олимпийский, где устроили фотосессиию.

Однако на одних из кадров Юрий Ткач случайно заснял, что творится между "кварталовцами" за кулисами шоу.

Артист вел съемку, когда услышал позади себя громкий крик Александра Пикалова: "Юрий Ткач! Пошел, б...!", и после этого он рассмеялся.

"Та тише ты! Чего ты кричишь?", - спросил Евгений Кошевой, не оценив шутку коллеги.

Отметим, Юрий Ткач работает в "Квартал 95" с 2013 года, к тому времени там уже давно сформировался костяк.

"Квартал 95" начинал свою профессиональную деятельность с участия в КВН. О команде узнали все в далеком 1997 году.

В 2003 году была основана студия, которая стала заниматься производством аудиовизуального контента и концертной деятельностью.

Несменными сотрудниками студии остаются Елена Кравец, Евгений Кошевой, Александр Пикалов, Юрий Крапов, Сергей Казанин и другие.

Напомним, Юрия Ткача перепугали звуки стрельбы и взрывов, убегал ползком

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