Украинский комик, звезда шоу "Квартал 95" Юрий Ткач спрятался за стол, услышав страшные звуки

Юрий Ткач принимает участие в различных съемках, сообщает Politeka.net. Артист нравится зрителям благодаря своей харизме и чувству юмора.

Сейчас полным ходом идут съемки нового сезона сериала "Одного разу під Полтавою", в котором Ткач играет главную роль. Герой звезды "Квартал 95" попадает в разные забавные ситуации.

В своем сторис в Инстаграм Юрий Ткач показал, как создается одна из новых серий. На видео слышатся звуки стрельбы и взрывов из-за конфуза, произошедшего во время приготовления блюда.

Перепуганный герой сериала запрятался за стол и на четвереньках перебрался в безопасное место, а тем временем повар защищался крышкой от кастрюли.

После того как режиссер крикнул: "Снято!", Ткач выдал: "Вас когда-нибудь ставили коленями на гречку?". В ответ раздался смех: "Вот, что мы пропустили!", - послышался комментарий за кадром.

Отметим, "Одного разу під Полтавою" - спин-офф ситкома «Країна У», в котором рассказывается о жизни Юры и его жены Яринки.

Юрий Ткач не только снимается в сериалах, но также в разных шоу. В частности, несколько лет назад он принимал участие в шоу "Танці з зірками".

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