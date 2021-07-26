Украинский актер Юрий Ткач, звезда "Квартал 95", показал себя на новом фото

Как пишет Politeka.net, Юрий Ткач является популярным украинским юмористом. Красавчик известен по проектам "Квартал 95". Сейчас Юрий сейчас занят над одним из проектов студии - "Одного разу під Полтавою". Мужчина активно ведет в Инстаграм, где показывает, в том числе, и кадры со съемок нового сезона сериала.

Этот раз не стал исключением. Юрий показал фото, на котором был в вышиванке. Ткач смотрел в камеру, показывая свое недовольство. Фото получилось довольно забавным.

"Уже два месяца идут съемки сериала Однажды под Полтавой ...

Мне здается, что вышиванка уже вросла в меня ...)))", - написал Юрий.

Фанаты, включая Ефросинину, поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Все съемки и съемки. Никакой личной жизни, ага?", "Молодец", "Вам все равно идет", "Классный сериал и вы", "Но как же тебе красиво, Юра", "Ничего страшного, зато любишь Украину". "Ткач, почему такой грустный, задумчивый?".

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