Актриса "Женского квартала" Настя Оруджова согласилась принять участие в новом сезоне популярного шоу «Танці з зірками»

Как сообщает Politeka.net, на странице группы Инстаграм появилось видео, в котором певица в креативно ответила на вызов #танціззіркамиchallenge. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

В ролике Оруджовой даже появился звезда «Квартала» Юрий Ткач, который уговаривал девушку отказаться от проекта.

«Не делай этого. Настя, ну подумай, назад дороги не будет. Я понимаю, о чем говорю. Там очень тяжело. Поверь, ты подумай…» - говорит он.

Настя Оруджова приняла эстафету и в свою очередь бросила вызов коллеге по "Лиге Смеха" Ивану Люленову ("Стояновка", Молдова).

Отметим, поклонники артистки просто восхищены такой новостью.

«О Боги 😍😍😍😍 это будет самый крутой сезон», «Восторг», «Это же ахеренно кайфово!!! Наконец-то», «Пошла искать вторую работу, чтоб спускать зарплату на смски», «От такого огня паркет будет гореть», - пишут в Сети.

Напомним, блондинка из "Жіночого кварталу" в оригинальном наряде признанием: "Это лучшее, что было со мной…"

Как сообщала Politeka, брюнетка из "Женского квартала" взбудоражила видом в платье с глубоким декольте.

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