Известная украинская актриса, звезда "Лиги смеха" и "Женского квартала" Екатерина Никитина порадовала публику фотографиями в ярком красном платье

Как пишет Politeka.net, 25-летняя талантливая девушка часто делится с фанами разнообразным контентом в своем Instagram. Так, на этот раз Катя опубликовала фотографии с концерта "Женского Квартала" в Одессе. Девушка была в элегантном красном платье с завязками на спине и изысканных серьгах.

"Одесса люблю ❤️ Концерт @zhenskiykvartal_official, просто лучшее, что со мной происходило за последние две недели) Спасибо всем, кто пришел и поддержал нас! Мы очень скучали по вам, дорогой зритель !!!!", - пишет Никитина.

Фанаты оценили образ девушки, поставили более 1000 лайков и написали комментарии.

"Какая ты красивая", " Катюха, ты просто чудо, наша гордость! Успехов тебе во всех направлениях и классного, душевного зрителя! 🔥👌", "Неземная красотка", " Бомба, честно говоря 🔥🔥🔥😍😍😍", " Никитина, тебе надо сняться в кино. Что-то такое про царей, мушкетеров и дам в роскошных платьях. Не знаю почему, но что-то такое 😇 ",- пишут фаны.

Ранее Politeka писала, что блондинка из "Женского квартала" блеснула шикарной фигуркой в бикини: "Мечтательная русалка".

Напомним, что звезда "Женского квартала" поразила радикальным изменением во внешности: "Похожа на Сару Джессику Паркер".

А еще Politeka сообщала, что блондинка из "Женского Квартала" в экстра-мини блеснула ножками с пикантного ракурса: "Ах, какие шикарные".