Зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару показала свою ідеальну фігуру
Як передає Politeka.net, Ірина Сопонару відома як актриса "Жіночого кварталу". Дівчина активно веде соціальні мережі і радує фанатів новим контентом.
Цього разу блондинка поділилася новою фотографією. На чорно-білому знімку в повний зріст Ірина похвалилася ідеальною фігурою. На дівчині топ з відкритими плечима і короткі шортики, завдяки яким видно довгі ноги артистки.
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"Не треба бути правильним, треба бути справжнім", пише Ірина Сопонару.
Під фотографією шанувальники залишили безліч компліментів шикарній актрисі: "Неймовірна", "Яка красива. Ах які шикарні ніжки. Ти прекрасна Іринка", "Справжня Іринка!", "Красива сильно", "Красива дівчинка".
У дівчини понад 380 тисяч шанувальників в Instagram, а фотографія набрала близько 1700 лайків.
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