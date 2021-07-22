Зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару показала свою ідеальну фігуру

Як передає Politeka.net, Ірина Сопонару відома як актриса "Жіночого кварталу". Дівчина активно веде соціальні мережі і радує фанатів новим контентом.

Цього разу блондинка поділилася новою фотографією. На чорно-білому знімку в повний зріст Ірина похвалилася ідеальною фігурою. На дівчині топ з відкритими плечима і короткі шортики, завдяки яким видно довгі ноги артистки.

"Не треба бути правильним, треба бути справжнім", пише Ірина Сопонару.

Під фотографією шанувальники залишили безліч компліментів шикарній актрисі: "Неймовірна", "Яка красива. Ах які шикарні ніжки. Ти прекрасна Іринка", "Справжня Іринка!", "Красива сильно", "Красива дівчинка".

У дівчини понад 380 тисяч шанувальників в Instagram, а фотографія набрала близько 1700 лайків.

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