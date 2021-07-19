Актриса студии «Квартал 95» Ирина Сопонару в разгар лета понежилась на солнце во время прогулки на яхте

Как пишет Politeka.net, жаркий снимок юмористка выложила у себя в Инстаграм.

Яркая блондинка Ирина Сопонару имеет огромную аудиторию поклонников, с которыми активно делится различными фотографиями. Красотке есть, что показать – она обладательница безупречной фигуры. Длинные стройные ноги, упругий живот и бюст – всё это очень нравится ее фанатам.

В этот раз звезда показала, ка проводит время на отдыхе. Она устроила прогулку на яхте, а также продемонстрировала загорелое тело в черном купальнике, не забыв засветить и свои татуировки.

Ирина застенчиво обхватила веревку, выставив правую ножку.

В подписи к публикации Ирина Сопонару не указала, с кем проводит время, ограничившись фразой «Между тем», ее она написала по-английски.

Фанаты выразили свое восхищение звездой и похвалили ее внешний вид.

"Стильно, клёво🙌🔥 и фото классное" ,

"Соблазнительная Иринка",

"Красавица ❤️❤️🔥", - пишут в сети.

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