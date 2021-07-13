Звезда студии «Квартал 95» Ирина Сопонару показала яркий образ в мини на прогулке по городу

Артистка «Женского Квартала» поделилась новым жизнерадостным снимком на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Судя по другим публикациям в соцсетях, Сопонару приехала во Львов. Юмористка вышла на прогулку по городу, продемонстрировав свой яркий летний образ. Так, для выхода она надела короткие джинсовые шорты и ярко-розовый топик. Завершила образ стильная панамка в тон топу. Такая одежда как нельзя лучше подошла для той жары, которая установилась сейчас по всей Украине.

На снимке Сопонрау позирует на фоне городского пейзажа, стоя к камере спиной, но повернув голову. На ее лице красуется счастливая улыбка.

«Не смотри назад», - подписала снимок звезда.

Ее поклонники тут же принялись комментировать публикацию.

«Лучик солнца», «Огонь», «Обнимашки», «Ируся, ты как всегда красавица!», «"В шортах и ластах я вышел в окно." Хорошего настроения, Иринка», «Ирусинька и только вперёд и это правильно», - пишут люди.

Напомним, Юрий Ткач "поиздевался" над звездой "Женского квартала", показав ее неудачное фото.

Как сообщала Politeka, блондинка из "Женского квартала" Сопонару в купальнике засветила пикантное тату.

Также Politeka писала, что Сопонару из «Квартал 95» впечатлила видом в чулках и корсете на кровати.