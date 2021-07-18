Актриса "Женского квартала" Ирина Сопонару появилась в компании известного актера Станислава Боклана
Как сообщает Politeka.net, популярная актриса, участница "Женского квартала" Ирина Сопонару часто радует публику яркими фото и видео в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась забавным кадром со Станиславом Бокланом, который недавно прославился ролью "папика" в одноименном сериале.
На новом черно-белом снимке Ирина и Станислав стоят в гримерной и, судя по всему, что-то бурно обсуждают, смотря друг на друга. Перед камерой актриса появилась в узком темном топе, который чуть оголил живот, ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж, она положила руки себе на плечи.
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В подписи к фотографии Сопонару написала: "Silver Fox in action". Поклонники тут же принялись комментировать снимок на странице артистки: "Ох и взгляд у этого жука", "Крутая блондинка", "Боже какие страстные взгляды", "Иринка, у тебя оригинальная азбука жестов, он не смог тебе отказать!?", "Влюбился в Сопонару", "Папика нашла?".
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