Звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару показала свою идеальную фигуру

Как передает Politeka.net, Ирина Сопонару известна как актриса "Женского квартала". Девушка активно ведет социальные сети и радует подписчиков новым контентом.

На этот раз блондинка поделилась новой фотографией. На черно-белом снимке в полный рост Ирина похвасталась идеальной фигурой. На девушке топ с открытыми плечами и короткие шортики, благодаря которым видно длинные ноги артистки.

"Не надо быть правильным, надо быть настоящим", пишет Ирина Сопонару.

Под фотографией поклонники оставили множество комплиментов шикарной актрисе: "Невероятная", "Какая красивая. Ах какие шикарние ножки. Ты прекрасна Иринка", "Настоящая Иринка!", "Красивая сильно", "Красивая девочка".

У девушки более 380 тысяч поклонников в Инстаграме, а фотография набрала около 1700 лайков.

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