Українська актриса Катерина Нікітіна з "Жіночого кварталу" показала, як проводить час на відпочинку
Як пише Politeka.net Катерина Нікітіна є популярною українською актрисою, яка виступає в "Жіночому кварталі". А ще дівчина обожнює спорт і розтяжки, якими часто ділиться в своєму блозі в Instagram.
На новому фото Катя показала, як медитує на березі моря. Дівчина насолоджувалася спокоєм, але потім її накрила хвиля.
"Як ви ставитеся до медитації?
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Любите медитувати?! І медитуєте взагалі?
Моя медитація не увінчалася успіхом!
Гортай карусель.
Яка подобається більше 1-9", - написала Катя.
Фанати поставили майже 100 лайків і написали коментарі:
"Не медитую. Але тема цікава", "6 фотка - це хоррор", "дуже рідко медитую, важко себе змусити) для мене, заміною служать такі прекрасні емоції як на твоїх фото", "Мені подобається перша".
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