Украинская актриса Екатерина Никитина из "Женского квартала" показала, как проводит время на отдыхе

Как пишет Politeka.net Екатерина Никитина является популярной украинской актрисой, которая выступает в "Женском квартале". А еще девушка обожает спорт и растяжки, которыми часто делится в своем блоге в Инстаграм.

На новом фото Катя показала, как медитирует на берегу моря. Девушка наслаждалась спокойствием, но потом ее накрыла волна.

"Как вы относитесь к медитации?

Любите медитировать?! И медитируете ли вообще?

Моя медитация не увенчалась успехом!

Листай карусель.

Какая нравится больше 1-9", - написала Катя.

Фанаты поставили почти 100 лайков и написали комментарии:

"Не медитирую. Но тема интересная", "6 фотка - это хоррор", "Очень редко медитирую, тяжело себя заставить) для меня, заменой служат такие прекрасные эмоции как на твоих фото", "Мне нравится первая".

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