Украинская актриса Екатерина Никитина из "Женского квартала" показала, как проводит время на отдыхе
Как пишет Politeka.net Екатерина Никитина является популярной украинской актрисой, которая выступает в "Женском квартале". А еще девушка обожает спорт и растяжки, которыми часто делится в своем блоге в Инстаграм.
На новом фото Катя показала, как медитирует на берегу моря. Девушка наслаждалась спокойствием, но потом ее накрыла волна.
"Как вы относитесь к медитации?
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Любите медитировать?! И медитируете ли вообще?
Моя медитация не увенчалась успехом!
Листай карусель.
Какая нравится больше 1-9", - написала Катя.
Фанаты поставили почти 100 лайков и написали комментарии:
"Не медитирую. Но тема интересная", "6 фотка - это хоррор", "Очень редко медитирую, тяжело себя заставить) для меня, заменой служат такие прекрасные эмоции как на твоих фото", "Мне нравится первая".
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