Українська актриса " жіночого кварталу" Тетяна Песик змінила образ
Як передає Politeka.net, Тетяна Песик є популярною українською артисткою. Прославилася дівчина участю в проекті"Жіночий квартал". Також вона активно веде свої соціальні мережі, де радує шанувальників новим контентом.
Цього разу Тетяна поділилася новим фото в Instagram. На знімку дівчина змінила образ, тепер її прикрашають кучері, як відомо, раніше вона випрямляла волосся. Також образ доповнює легкий нюдовий макіяж, який підкреслює натуральну красу дівчини.
73-річна Ротару приголомшила виглядом поруч з єдиним сином: "Той випадок, коли мама виглядає молодшою"
Обірвалося життя актриси-серцеїдки, яку назвали найгарячішою жінкою в кінематографі: подробиці
Полякова на всю країну похвалилася розкішним особняком з яхтою, лазнею і купіллю: "Круто, друзі"
Мішель Андраде опинилася у великій небезпеці на зйомках "Орла і Решки": що довелося пережити підопічній Потапа
Градом розміром з яблуко засипає Україну, дерева виривало з корінням: кадри стихії
"Колись довгий час робила кератин, для ідельних рівних волосся. Тепер у мене новий прикол - "Лекі", і мені дуже подобається", заявляє відверто Тетяна Песик
Шанувальникам сподобався новий образ дівчини і вони позитивно відреагували на нього в коментарях: "Супер! Тут дуже схожа на Сару Джесіку","Вааау шикарна", "дуже хороша, стильна і красива", "зовсім інша", "вам дуже йде! Шикарна", "Вогонь", "Супер".
Нагадавши, зірка "жіночого кварталу" в міні-шортиках навчила, як стати щасливим: "мої улюблені 7 секретів"
Також, зірка "жіночого кварталу" з прозорими трусиками насмішила новим відео: "хороша рекомендація"
Раніше повідомлялося, над Зіркою "жіночого кварталу" познущалися прямо на знімальному майданчику, відео: "капець мазохіст"