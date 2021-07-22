Українська актриса " жіночого кварталу" Тетяна Песик змінила образ

Як передає Politeka.net, Тетяна Песик є популярною українською артисткою. Прославилася дівчина участю в проекті"Жіночий квартал". Також вона активно веде свої соціальні мережі, де радує шанувальників новим контентом.

Цього разу Тетяна поділилася новим фото в Instagram. На знімку дівчина змінила образ, тепер її прикрашають кучері, як відомо, раніше вона випрямляла волосся. Також образ доповнює легкий нюдовий макіяж, який підкреслює натуральну красу дівчини.

"Колись довгий час робила кератин, для ідельних рівних волосся. Тепер у мене новий прикол - "Лекі", і мені дуже подобається", заявляє відверто Тетяна Песик

Шанувальникам сподобався новий образ дівчини і вони позитивно відреагували на нього в коментарях: "Супер! Тут дуже схожа на Сару Джесіку","Вааау шикарна", "дуже хороша, стильна і красива", "зовсім інша", "вам дуже йде! Шикарна", "Вогонь", "Супер".

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