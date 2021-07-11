Украинская актриса Татьяна Песик, звезда "Женского квартала", показала себя и рассказала, что делать с трусиками

Как пишет Politeka.net, Таня является одной из самых популярных красоток "Женского квартала". За актрисой следят сотни тысяч фанатов в Инстаграм, где девушка не только делится личным, но и записывает смешные видеоролики.

На новом видео, которое Песик опубликовала в Инстаграм, красотка была в футболке. Девушка достала трусики и рассказала, что с ними нужно делать:

"Девочки. Сейчас я вас научу, как правильно гладить свое нижнее белье. Берем постиранные трусики, бросаем их в комод, закрываем и все. Ибо не нужно их гладить. Поняли, а?", - пошутила Таня.

"Следите за моими рекомендациями", - написала Песик.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"Понял. Буду пользоваться этой гениальной идеей", "Боже", "Хорошая рекомендация", "Ого, тоже так делаю", "Пользуюсь этими рекомендациями каждый день".

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