Известная актриса Татьяна Песик, звезда "Женского квартала", показала себя в провокационном ракурсе

Как пишет Politeka.net, Татьяна Песик одна из самых популярных красоток "Женского квартала". У юмористки сотни тысяч фанатов в Инстаграм, которые активно лайкают и комментируют все фото девушки. А Татьяна взамен восхищает украинев не только обычными кадрами, но и пикантными.

Этот раз не стал исключением, ведь Песик показалась в черном платье и на каблуках. Но самым пикантным стал в снимке ракурс, ведь девушку снимали снизу и можно заглянуть между ножек.

Фанаты сразу принялись лайкать и комментировать публикацию:

"Классно выглядишь. Красавица", "Вау, те ноги", "Ого", "Очень ккрасива. Можно спросить магазинчик, где такое платье можно приобрести. Спасибо", "Нужно было без трусов", "Богиня", "О, так и подписчиков станет больше", "Невероятная", "О, вот это красотка", "Вот как нужно любить себя, молодец".

Мы писали, что известная комедийная актриса Татьяна Песик, звезда «Квартал 95» и «Женский квартал», удивила неприличной выходкой.

У себя в Инстаграм девушка опубликовала видео, в котором снялась вместе со своим коллегой по команде КВН и ситкому «Танька и Володька» Тарасом Стадницким. На видео Тарас сбросил с себя полотенце, оставшись в одних трусах. Он начал танцевать в дверях под известный хит Тик Тока.

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