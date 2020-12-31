Популярная украинская актриса Татьяна Песик из «Квартала 95» впечатлила поздравлением с Новым годом

Как рассказывает Politeka, фотографией красотка решила поделиться у себя в Instagram.

«В первую очередь, любите себя. А там и остальные подтянуться. С пришедшим 2021 годом, пусть он для каждого будет особенным», - говорится в сообщении.

На опубликованной фотографии Песик позирует в пиджаке с брюками, дополнив образ туфлями на каблуке. При этом из-за того, что красотка сидит, в кадр попало явно лишнее. При этом фанаты красотки пожелали ей в новом году новых карьерных высот.

«Я обожаю тебя, ты лучшая актриса современной Украины! Тебе уже давно тесно в твоих ролях. Очень хочется увидеть, на что ты способна в масштабах мирового искусства», «Таня, ты способна на большее, чем сейчас. Пусть этот год будет твоей путеводной звездой», «как же ты классная, супер», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что известная актриса Татьяна Песик, звезда "Квартал 95", показала себя в очень нежном образе

На фото Татьяна показала себя в темном пиджаке. Красотка оставила его открытым, поэтому можно заметить, что Песик его накинула на голое тело. Белья под нарядом не было видно, но это актрису не смущало. Девушка оставила волосы распущенными, а взгляд отвела от объектива камеры.

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