Звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару призналась, как попала в казусную ситуацию прямо на сцене

Как сообщает Politeka.net , со ссылкой на пресс-службу Нового канала, недавно три актрисы из "Женского квартала" Ирина Сопонару, Татьяна Песик и Ирина Гатун стали участницами развлекательного Improv Live Show. За кулисами съемок девушки поделились забавными историями, которые происходили с ними во время работы.

Так, Ирина Сопонару призналась, что однажды облажалась на сцене, стоя перед полным залом зрителей. Девушка просто забыла слова, которые должна была говорить со сцены. И это при том, что много раз уже играла эту сцену без проблем.

"Я облажалась, когда забыла текст на сцене. В концерте был номер, который до этого уже играла двести тысяч раз. И вот выхожу на сцену и понимаю, что вообще не знаю, что дальше говорить", - поделилась актриса. Однако, Ире удалось выйти из ситуации – она просто начала говорить свой текст с того места, которое все же помнила, но это стало большим сюрпризом для ее коллег по сцене.

Своим похожим курьезным случаем поделилась также Татьяна Песик. Она рассказала, что во время концерта внезапно забыла слова и молчание длилось несколько минут, так что зрители все поняли. "Я играла как раз большой и очень однотипный номер с Валиком Михиенко. В один момент мы просто встали и начали смотреть друг на друга с вопросом в глазах, кто должен говорить дальше какие-то слова. Пауза затянулась где-то до двух минут", - вспоминает Татьяна. По ее словам, зрители в зале конечно же поняли, что случилось, но восприняли это с юмором.

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