Звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару призналась, как попала в казусную ситуацию прямо на сцене
Как сообщает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу Нового канала, недавно три актрисы из "Женского квартала" Ирина Сопонару, Татьяна Песик и Ирина Гатун стали участницами развлекательного Improv Live Show. За кулисами съемок девушки поделились забавными историями, которые происходили с ними во время работы.
Так, Ирина Сопонару призналась, что однажды облажалась на сцене, стоя перед полным залом зрителей. Девушка просто забыла слова, которые должна была говорить со сцены. И это при том, что много раз уже играла эту сцену без проблем.
"Я облажалась, когда забыла текст на сцене. В концерте был номер, который до этого уже играла двести тысяч раз. И вот выхожу на сцену и понимаю, что вообще не знаю, что дальше говорить", - поделилась актриса. Однако, Ире удалось выйти из ситуации – она просто начала говорить свой текст с того места, которое все же помнила, но это стало большим сюрпризом для ее коллег по сцене.
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Своим похожим курьезным случаем поделилась также Татьяна Песик. Она рассказала, что во время концерта внезапно забыла слова и молчание длилось несколько минут, так что зрители все поняли. "Я играла как раз большой и очень однотипный номер с Валиком Михиенко. В один момент мы просто встали и начали смотреть друг на друга с вопросом в глазах, кто должен говорить дальше какие-то слова. Пауза затянулась где-то до двух минут", - вспоминает Татьяна. По ее словам, зрители в зале конечно же поняли, что случилось, но восприняли это с юмором.
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