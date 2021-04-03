Известная украинская актриса Ирина Сопонару, звезда "Женского квартала", поделилась чувственным черно-белым кадром
Популярная артистка привыкла обращать внимание на себя при помощи стильных фото, на которых блистает в самых смелых образах. Причем 34-летняя Ирина выглядит очень стройной и ухоженной, благодаря чему может позволить себе примерять также и наряды в стиле роковых див.
Этот раз не был исключением – длинноногая блондинка надела черное вечернее платье с вырезом выше середины бедра. Аккуратно уложенные светлые локоны в мягкие волны и макияж, подчеркивающий скулы актрисы сделали ее еще более привлекательной.
Позируя возле окна, Ирина соблазнительно прогнулась, выставляя ногу вперед на стульчик.
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«Baby you’ve got a dirty mind, but your soul is golden 🖤 А вот подоспели фотокарточки от @oksi_official , Оксана выходи за меня)», - подписала новый снимок Сопонару.
Фанаты сразу же отреагировали:
«Ты как всегда безупречно выглядишь🔥😍; Ракета !!!🔥; красотка как всегда😍🔥; Горячая штучка🌸; девушка огонь; красоточка; Ирина вы красотка как всегда; Мать моя женщина😲🙆♂Space girl!!!!!!!⭐🌟; Шикарные ножки👍; Сногсшибательная Ирина; Какие ноги👏😍; Ира, ты восхитительна!!! А Оксана действительно настоящий Мастер своего дела».
Также Ирина оставила в микроблоге фото, где красотка была только в штанах, сняв весь верх. Девушка дополнила образ большими бусами, а развернулась спиной, чтобы ничего лишнего не показать.
"Японии разбитые вещи часто исправляют, заполняя трещины золотом. Недостаток видят, как уникальный элемент истории предмета, который добавляет красоты. С разбитым сердцем та же история, вспомните об этом, когда тяжело и выбирайте чем заполнить свои трещины", - написала звезда под фото.
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