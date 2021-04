Известная украинская актриса Ирина Сопонару, звезда "Женского квартала", поделилась чувственным черно-белым кадром

Популярная артистка привыкла обращать внимание на себя при помощи стильных фото, на которых блистает в самых смелых образах. Причем 34-летняя Ирина выглядит очень стройной и ухоженной, благодаря чему может позволить себе примерять также и наряды в стиле роковых див.

Этот раз не был исключением – длинноногая блондинка надела черное вечернее платье с вырезом выше середины бедра. Аккуратно уложенные светлые локоны в мягкие волны и макияж, подчеркивающий скулы актрисы сделали ее еще более привлекательной.

Позируя возле окна, Ирина соблазнительно прогнулась, выставляя ногу вперед на стульчик.

«Baby you’ve got a dirty mind, but your soul is golden 🖤 А вот подоспели фотокарточки от @oksi_official , Оксана выходи за меня)», - подписала новый снимок Сопонару.

Фанаты сразу же отреагировали:

«Ты как всегда безупречно выглядишь🔥😍; Ракета !!!🔥; красотка как всегда😍🔥; Горячая штучка🌸; девушка огонь; красоточка; Ирина вы красотка как всегда; Мать моя женщина😲🙆‍♂Space girl!!!!!!!⭐🌟; Шикарные ножки👍; Сногсшибательная Ирина; Какие ноги👏😍; Ира, ты восхитительна!!! А Оксана действительно настоящий Мастер своего дела».

Также Ирина оставила в микроблоге фото, где красотка была только в штанах, сняв весь верх. Девушка дополнила образ большими бусами, а развернулась спиной, чтобы ничего лишнего не показать.

"Японии разбитые вещи часто исправляют, заполняя трещины золотом. Недостаток видят, как уникальный элемент истории предмета, который добавляет красоты. С разбитым сердцем та же история, вспомните об этом, когда тяжело и выбирайте чем заполнить свои трещины", - написала звезда под фото.

Напомним, Сопонару из "Женского квартала" покорила своей нежностью в платье невесты

А еще Politeka писала, что блондинка из "Женского квартала" в кокошнике не стала скрывать красоту

Также Politeka сообщала, что раскрепощенная блондинка из "Женского квартала" в полупрозрачном белье разожгла огонь страсти