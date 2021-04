Відома українська актриса Ірина Сопонару, зірка "жіночого кварталу", поділилася чуттєвим чорно-білим кадром

Популярна артистка звикла звертати увагу на себе за допомогою стильних фото, на яких блищить в найсміливіших образах. Причому 34-річна Ірина виглядає дуже стрункою і доглянутою, завдяки чому може дозволити собі приміряти також і вбрання в стилі фатальних дів.

Цей раз не був винятком-довгонога блондинка одягла чорну вечірню сукню з вирізом вище середини стегна. Акуратно укладені світлі локони в м'які хвилі і макіяж, що підкреслює вилиці актриси зробили її ще більш привабливою.

Позуючи біля вікна, Ірина спокусливо прогнулася, виставляючи ногу вперед на стільчик.

"Baby you've got a dirty mind, but your soul is golden 🖤 А ось приспіли фотокартки від @oksi_official, Оксана Виходь за мене)», - підписала новий знімок Сопонару.

Фанати відразу ж відреагували:

"Ти як завжди бездоганно виглядаєш🔥 😍; ракета !!!🔥 ; красуня як завжди😍 🔥; гаряча штучка🌸; дівчина вогонь; красоточка; Ірина ви красуня як завжди; мати моя жінка 😲 🙆 ♂ space girl!!!!!!!⭐ 🌟 ; Шикарні ніжки👍; карколомна Ірина; які ноги👏 😍; Іра, ти чудова!!! А Оксана дійсно справжній майстер своєї справи"»

Також Ірина залишила в мікроблозі фото, де красуня була тільки в штанях, знявши весь верх. Дівчина доповнила образ великими намистами, а розгорнулася спиною, щоб нічого зайвого не показати.

"Розбиті речі часто виправляють, заповнюючи тріщини золотом. Недолік бачать, як унікальний елемент історії предмета, який додає краси. З розбитим серцем та ж історія, згадайте про це, коли важко і вибирайте чим заповнити свої тріщини", - написала зірка під фото.

Нагадавши, Сопонару з "жіночого кварталу" підкорила своєю ніжністю в сукні нареченої

А ще Politeka писала, що блондинка з "жіночого кварталу" в кокошнику не стала приховувати красу

Також Politeka повідомляла, що розкута блондинка з "жіночого кварталу" в напівпрозорій білизні розпалила вогонь пристрасті