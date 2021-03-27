Известная украинская актриса Ирина Сопонару, звезда "Женского квартала", показала себя в свежем образе
Как пишет Politeka.net, Ирина Сопонару одна из самых известных актрис "Женского квартала". Красотка регулярно подогревает интерес к своей персоне шикарными образами в Инстаграм, радуя поклонников.
В этот раз Ирина опубликовала фото, демонстрируя свое лицо с украшением на голове. Шикарная корона с множеством элементов красовалась на звезде.
"Веди себя как-будто тебе все равно. В итоге тебе правда все равно и бум, ты счастлива", - написала красотка под фотографией.
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Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:
"Вау", "Как правильно сказано", "Принцесса", "Украинская Роксолана", "Шальная императрица", "Просто без слов", "Ну Ирина, огонь", "Кокошник - это сила", "Моя ты королева", "Ты Полякову сьела", "Извините, я случайно , я хотел написать "вам очень идёт" - телефон глюканул".
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На новом кадре Ирина предстала в кремовом платье оригинального дизайна без принтов и ярких украшений.
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