Актриса "Женского квартала" Ирина Сопонару анонсировала новый концерт
Как сообщает Politeka.net, популярная украинская актриса, участница "Лиги смеха" и "Женского квартала" Ирина Сопонару часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз красотка поделилась яркими кадрами с нового концерта женского коллектива, на которых актрису можно увидеть в компании ее коллег.
На первом снимке Сопонару запечатлена на сцене в компании еще двух актрис – Екатерины Никитиной и Элины Мбани. Забавно, но девушки схватили Иру за ногу и держат ее, едва не отрывая от пола, хотя она и не против. На втором снимке Ирина позирует одна, на сцену она вышла в соблазнительном наряде. На ней облегающее черное платье интересного фасона, декорированное кружевом. Этот наряд красиво подчеркнул стройную фигурку звезды и упругое декольте.
На третьем снимке Ирина показала фрагмент номера, который они с коллегами показали на сцене "Женского квартала". На этом снимке, помимо девушек можно увидеть также актера Валентина Михиенко, который работает в женском коллективе. В подпсии Сопонару написала: "Сегодня новейший Женский Квартал! Не пропустите! На 1+1!". Поклонники в восторге от новой публикации Ирины, ее засыпают комплиментами и обещают обязательно посмотреть новый концерт.
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