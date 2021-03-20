Актриса "Женского квартала" Ирина Сопонару анонсировала новый концерт

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская актриса, участница "Лиги смеха" и "Женского квартала" Ирина Сопонару часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз красотка поделилась яркими кадрами с нового концерта женского коллектива, на которых актрису можно увидеть в компании ее коллег.

На первом снимке Сопонару запечатлена на сцене в компании еще двух актрис – Екатерины Никитиной и Элины Мбани. Забавно, но девушки схватили Иру за ногу и держат ее, едва не отрывая от пола, хотя она и не против. На втором снимке Ирина позирует одна, на сцену она вышла в соблазнительном наряде. На ней облегающее черное платье интересного фасона, декорированное кружевом. Этот наряд красиво подчеркнул стройную фигурку звезды и упругое декольте.

На третьем снимке Ирина показала фрагмент номера, который они с коллегами показали на сцене "Женского квартала". На этом снимке, помимо девушек можно увидеть также актера Валентина Михиенко, который работает в женском коллективе. В подпсии Сопонару написала: "Сегодня новейший Женский Квартал! Не пропустите! На 1+1!". Поклонники в восторге от новой публикации Ирины, ее засыпают комплиментами и обещают обязательно посмотреть новый концерт.

Напомним, Подвыпившая блондинка из "Женского квартала" пошалила, приспустив бретельки платья: "Суперовая".

Как сообщала Politeka, Шальная блондинка из "Квартал 95" взволновала обнаженными плечиками: "Совершенство во всем".

Также Politeka писала, Заводная блондинка из "Женского квартала" похвасталась пластикой и сняла все на видео: "Вау, так чувственно".