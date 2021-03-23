Известная украинская актриса Ирина Сопонару, звезда "Женского квартала", показала себя в чувственном образе

Как пишет Politeka.net, Ирина Сопонару является одной из главных звезд "Женского квартала". У красотки уже сотни тысяч фанатов в Инстаграм, где девушка публикует фото как из выступлений, так и свои личные.

В этот раз Ирина решила порадовать чувственным снимком, где позировала в кружевном белье. Девушка развернулась спиной, а пальчиками рук обняла сама себя, взявшись за плечи.

"Локдаун", - лаконично подписала фото звезда.

Фанаты, включая Евгения Кошевого, поставили более двух тысяч лайков и написали комментарии:

"Воу", "Супер", "Богиня", "Красотка", "Невероятная", "Интересно", "Первый", "Который год смотрю на тебя ... и так безумно хочется тебя накормить", "Не перестаю восхищаться", "В хорошей девушке все должно быть прекрасно. Все абсолютно, начиная со спины", "А можно чуть ниже?".

Сообщалось, актриса "Женского квартала" Ирина Сопонару анонсировала новый концерт.

На первом снимке Сопонару запечатлена на сцене в компании еще двух актрис – Екатерины Никитиной и Элины Мбани. Забавно, но девушки схватили Иру за ногу и держат ее, едва не отрывая от пола, хотя она и не против.

Напомним, вялая звезда "Женского квартала" Сопонару восхитила естественной красотой

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