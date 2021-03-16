Популярная актриса и звезда "Квартал 95" Ирина Сопонару поделилась чувственным кадром со съемок "Лиги смеха"

Популярная украинская артистка, а также телеведущая и юмористка снялась в закулисной фотосессии после работы над шоу «Лига смеха». Не обошлось и без пикантных моментов, о чем сама Ирина подшутила в Инстаграм.

Так, стройная красотка позировала в черном аккуратном платье с приталенным силуэтом. Наряд с тонким бретелями и минимальным декольте девушка превратила в довольно открытый, ведь попросту задрала платье вверх, шутливо демонстрируя, какие формы под ним прячет.

«Вообще НЕ ожидала коленки увидеть, в шоковые прям))» - иронично подметила Сопонару.

Поклонники сразу отреагировали:

«Очень красивая и обаятельная девушка; прекрасна😍 ты огонь🔥; роскошно и открыто; Боже какая хорошая 😍; Доброе утро; Какая милая малышка! ❤; Коленко это да большая редкость, а не каждый день встречается😂;Очень красивая 😍; как всегда, ты лучшая; Действительно, удивительное коленко!».

Стоит отметить, что блондинка давно полюбилась зрителям, а на ее страницу в Инстаграм сейчас подписаны 382 тысячи человек, от которых она регулярно получает много комплиментов.

Еще на одно новом снимке Ирина позировала в сиреневом платье, которое сияло стразами. Нескромное декольте притягивало взгляд, ведь из него выставился бюст, вероятно, без белья.

Длинные серьги стали отличным дополнением к образу.

Напомним, Подвыпившая блондинка из "Женского квартала" пошалила, приспустив бретельки платья: "Суперовая".

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