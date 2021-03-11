Актриса из "Женского квартала" Ирина Сопонару соблазнила сочным кадром
Как передает Politeka.net, 34-летняя красотка опубликовала новое фото в своем микроблоге в Инстаграм, которым вскружила головы поклонникам.
Так, Ирина позировала в элегантном черном платье, состоящем из тесного корсета и, напротив, очень пышной юбки. Идеальная укладка и макияж в нежных персиковых тонах, а также крупные серьги дополнили этот роскошный лук.
Девушка сверкнула оттопыренным декольте, не надев при этом нижнего белья. Ирина эффектно взмахнула ручкой, кокетливо опустив взгляд и приоткрыв ротик.
"Оставайся крутой 😎", - подписала фото актриса.
Праздничный Киркоров затискал в объятиях Полякову и Ротару, неожиданно унизив Пугачеву: "Пусть ее Галкин поздравляет"
Неприятное ЧП на концерте Тины Кароль, певица не смогла сдержать эмоций: "Вы думаете, им сойдет это с рук?"
Измученный Чапкис едва ходит и с трудом говорит, "Танців з зірками" больше не будет: "Молитесь.."
Эллерт заставил Мишину визжать от восторга, сделав ей роскошный сюрприз в аэропорту: "Дурилка ты моя"
Трагедия в семье Джеджулы, праздничный день навсегда стал траурным: "Я говорил с ней, кричал, тряс..."
Пользователи кинулись обсуждать увиденное, наградив девушку многочисленными комплиментами:
"Какая же Вы Крутая.🔥🔥🔥"
"Очень красивая, но кушать надо!😍"
"Аааааай, кокетка😍! Ну красивая ж❤️"
"Мы в образе 👏"
"❤️ ух"
"Вау🔥✨💫🎀😍"
"Голову вскружило не могу остановиться"
"Вдохновенно и очень красиво!!!"
"С 8 марта международный женский день, лучше поздно, чем никогда"
"Яренко ты всегда такая красивая, молодец я этим горжусь!!!"
Ранее мы сообщали, страстная Сопонару пленила формами в мини-платье серого оттенка, декорированного блестящими камушками. Ирина встала на колени, соблазнив силуэтом. Звезда поздравила всех с Женским днем и получила массу приятностей в ответ: "Ируська, ты очаровательна, как ветра дыхание !!! Ну красивая ❤️. С праздником тебя, девочка 💐😃", "Вау какая", "Ай вай))❤️.
Напомним, Подвыпившая блондинка из "Женского квартала" пошалила, приспустив бретельки платья: "Суперовая".
Как сообщала Politeka, Шальная блондинка из "Квартал 95" взволновала обнаженными плечиками: "Совершенство во всем".
Также Politeka писала, Заводная блондинка из "Женского квартала" похвасталась пластикой и сняла все на видео: "Вау, так чувственно".