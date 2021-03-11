Актриса из "Женского квартала" Ирина Сопонару соблазнила сочным кадром

Как передает Politeka.net, 34-летняя красотка опубликовала новое фото в своем микроблоге в Инстаграм, которым вскружила головы поклонникам.

Так, Ирина позировала в элегантном черном платье, состоящем из тесного корсета и, напротив, очень пышной юбки. Идеальная укладка и макияж в нежных персиковых тонах, а также крупные серьги дополнили этот роскошный лук.

Девушка сверкнула оттопыренным декольте, не надев при этом нижнего белья. Ирина эффектно взмахнула ручкой, кокетливо опустив взгляд и приоткрыв ротик.

"Оставайся крутой 😎", - подписала фото актриса.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, наградив девушку многочисленными комплиментами:

"Какая же Вы Крутая.🔥🔥🔥"

"Очень красивая, но кушать надо!😍"

"Аааааай, кокетка😍! Ну красивая ж❤️"

"Мы в образе 👏"

"❤️ ух"

"Вау🔥✨💫🎀😍"

"Голову вскружило не могу остановиться"

"Вдохновенно и очень красиво!!!"

"С 8 марта международный женский день, лучше поздно, чем никогда"

"Яренко ты всегда такая красивая, молодец я этим горжусь!!!"

Ранее мы сообщали, страстная Сопонару пленила формами в мини-платье серого оттенка, декорированного блестящими камушками. Ирина встала на колени, соблазнив силуэтом. Звезда поздравила всех с Женским днем и получила массу приятностей в ответ: "Ируська, ты очаровательна, как ветра дыхание !!! Ну красивая ❤️. С праздником тебя, девочка 💐😃", "Вау какая", "Ай вай))❤️.

Напомним, Подвыпившая блондинка из "Женского квартала" пошалила, приспустив бретельки платья: "Суперовая".

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