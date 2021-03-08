Популярная актриса и звезда "Квартал 95" Ирина Сопонару предстала в восхитительном мини-платье
Звезда присела на колени, демонстрируя идеальные ножки, сообщает Politeka.net.
Стоит отметить, что блондинка давно полюбилась зрителям, а на ее страницу в Инстаграм сейчас подписаны 382 тысячи человек, от которых она регулярно получает много комплиментов.
На новом снимке Ирина позировала в сиреневом платье, которое сияло стразами. Нескромное декольте притягивало взгляд, ведь из него выставился бюст, вероятно, без белья.
Длинные серьги стали отличным дополнением к образу.
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Модель распустила длинные волосы, которые развеивал ветер. Красивые глаза "кварталовки" подчеркнул макияж.
"Берегите женщин💎", - написала Сопонару.
За 40 минут пост собрал более 2000 лайков и много комментариев.
"Ируся с праздником😍😍😍😍😍😍😍😍", "Ируська, ты очаровательна, как ветра дыхание !!! Ну красивая ❤️. С праздником тебя, девочка 💐😃", "Вау какая", "Ай вай))❤️", "С Праздником!!! Всего Самого Наилучшего!!! 🔥💐", "Звезда!", "Невероятная красотка и очень талантливая актриса", "Как в кино 😍😍😍😍😍 берегите женщин", "Как всегда шикарна", "Волшебница, с 8м Марта! ❤️❤️❤️", "Королева ♥️", "С праздником! Иринка Вы очаровательны", ""Красотка", "Желаю, чтобы на лице всегда сияла улыбка, пусть жизнь будет щедра на подарки. В самый женский день года желаю простого женского счастья и здоровья. С праздником))))". - написали пользователи сети.
Напомним, Подвыпившая блондинка из "Женского квартала" пошалила, приспустив бретельки платья: "Суперовая".
Как сообщала Politeka, Шальная блондинка из "Квартал 95" взволновала обнаженными плечиками: "Совершенство во всем".
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