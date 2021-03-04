Відома актриса Ірина Сопонару, зірка "Квартал 95", показала, як проводить дозвілля

На фото Ірина здалася в темному костюмі з відкритою спиною і невеликим декольте. Сопонару доповнила образ зручними кросівками, а поруч з нею була інша дівчина - в штанях і футболці. Красуні запалили на танцювальному майданчику, розбурхуючи рухами. Кадри вийшли досить цікавими і привертають увагу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Вау, так чуттєво", "треба поїсти, дуже худенька", "Супер-дівчина", "хороша", "досить, я ревную", "Королева краси", "таке краще спереду", "вогонь", "Милашка, давай знайомиться", "ти як завжди, приголомшлива", "приваблива і красива", "світлих вам днів, Ірина Сопонару", "Строго загадково красиво", "Десь тут повинні бути крила".

Ми писали, що популярна актриса і зірка "Квартал 95" Ірина Сопонару похвалилася зовнішністю в просторому светрі.

Цього разу модель сфотографували під час того, як вона робить селфі. Зірка розпустила своє волосся, якими неможливо не пишатися.

Ірина була в об'ємному сірому і нічим не примітному светрі. Однак вона собою скрасила цей наряд.

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