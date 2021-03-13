Известная украинская актриса Ирина Сопонару, звезда "Женского квартала", показала себя в ярком образе
На фото Ирина показалась в желтом приталенном платье, которое идеально подчеркнуло формы девушки. Сопонару повернулась боком, демонстрируя "орешек", который аппетитно выпирал из наряда. Образ звезда дополнила стильными часиками на руке, а волосы собрала в хвост. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Сегодня премьера нового сезона Женского Квартала на 1+1!!! Не пропустите!", - написала звезда под фото.
Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали комментарии:
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"Фигура огонь", "Красотка", "Ну прямо солнышко", "Ирочка, Вы восхитительны!!!", "Ух, красотка", "Ух, горячая красотка, просто огонь!", "Очень красивое платье", "Ирина! Как вас не любить)", "Ж/К- это всегда Праздник!!! Браво, девочки!!!".
Мы писали, что известная актриса Лера Товстолес, звезда "Женского квартала", сверкнула стройными ножками в мини.
На фото Товстолес была в компании коллег и сама. На первом снимке звезда позировала в белоснежном мини-платье с короткими рукавами. На ней были полусапожки на каблуках, а также белые колготки.
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