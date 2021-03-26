Звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару мастерски подняла поклонникам настроение
Как передает Politeka.net, 34-летняя актриса опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстала за интимным занятием, позволив публике подсмотреть.
Так, блондинка нежилась в ванне с пенкой. Ирина повернулась к зрителям спиной, воплотив в реальность мужские фантазии.
"Смыть все 💧", - подписала кадр звезда.
Также Сопонару удалось удивить стильным дизайном своей ванной команты: светлое просторное помещение с окнами практически в пол и большие вазоны с цветами.
Галкин ошарашил известием, что уезжает от Пугачевой и детей, что произошло: "В таком виде?"
Облысевший красавчик из "Голоса країни" Аксельрод показал, как болезнь изменила его внешность: "Молимся"
"Соболезнования родным": под Одессой поиски женщины закончились трагедией
Ловелас Винник нашел себе на Голосі країни новую "молодую волчицу": "Все, Олегу пипец от Балана"
Коснется даже людей без метеозависимости: весной магнитные бури ударят с новой силой, названы даты
Пользователи кинулись комментировать увиденное. К слову, мужчины чуть ли не в очередь выстроились, чтобы "потереть ей спинку".
"Омайгат Ирина это слишком горячее фото для утра 🔥"
"Ты офигенная😍"
"💐ИРА аккуратно, звёздочки не смойте💐💥"
"Такая спинка с утра поднимает настроение на весь день!"
"И чего сидим... кого ждём😍?"
"👏 Разворачивайся)"
"Прости, не мог промолчать: «тот самый момент, когда включили горячую воду»))) шучу)) фото супер))) истинное доброе утро)"
"Что-то пены маловато"
"Спинку потереть?)"
"Ирочка, осторожно - Вы выдаете локацию.❤️"
"Такая вся нежная и приятная💯"
Ранее мы рассказывали, как Сопонару разделась ради сочного кадра, позируя в нижнем белье с огоньком. Так, на ней был ансамбль огненной расцветки с прозрачными вставками.
"Зажигать, а не сжигать 🔥", - подписала фото звезда.
"Глаз не оторвать... Богиня"; "Белье просто 💣"; "Не получилось - так зажегся, что сгорел!🤗💓💥🔥"; "Иногда можно позволить себе и сжечь🔥. Дотла. Что б зародилось новое ❤️", - отреагировали в Сети.
Напомним, вялая звезда "Женского квартала" Сопонару восхитила естественной красотой
А еще Politeka писала, что шальная блондинка из "Квартал 95" показала формы, эффектно задрав платье до ушей