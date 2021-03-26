"Это слишком горячее фото для утра"

Звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару мастерски подняла поклонникам настроение

Как передает Politeka.net, 34-летняя актриса опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстала за интимным занятием, позволив публике подсмотреть.

Так, блондинка нежилась в ванне с пенкой. Ирина повернулась к зрителям спиной, воплотив в реальность мужские фантазии.

"Смыть все 💧", - подписала кадр звезда.

Также Сопонару удалось удивить стильным дизайном своей ванной команты: светлое просторное помещение с окнами практически в пол и большие вазоны с цветами.

Пользователи кинулись комментировать увиденное. К слову, мужчины чуть ли не в очередь выстроились, чтобы "потереть ей спинку".

"Омайгат Ирина это слишком горячее фото для утра 🔥"

"Ты офигенная😍"

"💐ИРА аккуратно, звёздочки не смойте💐💥"

"Такая спинка с утра поднимает настроение на весь день!"

"И чего сидим... кого ждём😍?"

"👏 Разворачивайся)"

"Прости, не мог промолчать: «тот самый момент, когда включили горячую воду»))) шучу)) фото супер))) истинное доброе утро)"

"Что-то пены маловато"

"Спинку потереть?)"

"Ирочка, осторожно - Вы выдаете локацию.❤️"

"Такая вся нежная и приятная💯"

Ранее мы рассказывали, как Сопонару разделась ради сочного кадра, позируя в нижнем белье с огоньком. Так, на ней был ансамбль огненной расцветки с прозрачными вставками.

"Зажигать, а не сжигать 🔥", - подписала фото звезда.

"Глаз не оторвать... Богиня"; "Белье просто 💣"; "Не получилось - так зажегся, что сгорел!🤗💓💥🔥"; "Иногда можно позволить себе и сжечь🔥. Дотла. Что б зародилось новое ❤️", - отреагировали в Сети.

Напомним, вялая звезда "Женского квартала" Сопонару восхитила естественной красотой

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