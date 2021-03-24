Звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару заставила мужские сердца биться чаще
Как передает Politeka.net, 34-летняя актриса опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в вызывающем образе. У девушки богатая аудитория в соцсети - более 380 тысяч подписчиков, которых она то и дело радует откровенными снимками.
Так, в очередной раз Ирина разделась ради сочного кадра. Девушка позировала в оригинальном нижнем белье с огненной расцветкой и прозрачными вставками, без капли смущения восхитив упругим бюстом, плоским животиком и стройными бедрами.
Актриса распустила светлые локоны, уложив их на плечи, и нанесла яркий смоки-макияж.
"Зажигать, а не сжигать 🔥", - подписала фото звезда.
Галкин ошарашил известием, что уезжает от Пугачевой и детей, что произошло: "В таком виде?"
Язвительная Никитюк пристыдила Билык на курорте в Египте: "Типа, что Ира, мне после вас..."
Кароль без лифчика ужаснула новым экспериментом с образом, Потап в деле: "Народная артистка страны, позорище"
Брутальная Каменских в прозрачном наряде пошалила с подружками на капоте: "Это Потап такое..."
Уже не "Холостячка" Мишина в тоненьком сарафанчике показала свое счастье: "Нужно его создавать, а не..."
Правда публика все равно "сгорела", делясь впечатлениями от увиденного в комментариях:
"Зажигалка🔥🔥"
"Дождались!🤩"
"Обожгла🔥"
"Вы очень очень очаровательная)"
"Ого🔥"
"Глаз не оторвать... Богиня"
"Белье просто 💣"
"Не получилось - так зажегся, что сгорел!🤗💓💥🔥"
"Иногда можно позволить себе и сжечь🔥. Дотла. Что б зародилось новое ❤️"
"Локдаун дал положительный эффект.❤️"
"Отвратительное тело и отсутствие груди. Зачем такое выставлять?" - "отвратительное мнение и отсутствие толерантности (зато присутствие зависти остро ощущается) Зачем такое писать ?😂"
Ранее мы рассказывали, как Сопонару довела до мурашек, позируя в черном кружевном боди с открытой спиной. Фото впечатлило даже ее коллегу по "Квартал 95" Евгения Кошевого, поставившего "лайк".
Напомним, вялая звезда "Женского квартала" Сопонару восхитила естественной красотой
А еще Politeka писала, что шальная блондинка из "Квартал 95" показала формы, эффектно задрав платье до ушей
Также Politeka сообщала, что блондинка из "Женского квартала" блеснула самым аппетитным в приталенном платье