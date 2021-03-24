Звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару заставила мужские сердца биться чаще

Как передает Politeka.net, 34-летняя актриса опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в вызывающем образе. У девушки богатая аудитория в соцсети - более 380 тысяч подписчиков, которых она то и дело радует откровенными снимками.

Так, в очередной раз Ирина разделась ради сочного кадра. Девушка позировала в оригинальном нижнем белье с огненной расцветкой и прозрачными вставками, без капли смущения восхитив упругим бюстом, плоским животиком и стройными бедрами.

Актриса распустила светлые локоны, уложив их на плечи, и нанесла яркий смоки-макияж.

"Зажигать, а не сжигать 🔥", - подписала фото звезда.

Правда публика все равно "сгорела", делясь впечатлениями от увиденного в комментариях:

"Зажигалка🔥🔥"

"Дождались!🤩"

"Обожгла🔥"

"Вы очень очень очаровательная)"

"Ого🔥"

"Глаз не оторвать... Богиня"

"Белье просто 💣"

"Не получилось - так зажегся, что сгорел!🤗💓💥🔥"

"Иногда можно позволить себе и сжечь🔥. Дотла. Что б зародилось новое ❤️"

"Локдаун дал положительный эффект.❤️"

"Отвратительное тело и отсутствие груди. Зачем такое выставлять?" - "отвратительное мнение и отсутствие толерантности (зато присутствие зависти остро ощущается) Зачем такое писать ?😂"

Ранее мы рассказывали, как Сопонару довела до мурашек, позируя в черном кружевном боди с открытой спиной. Фото впечатлило даже ее коллегу по "Квартал 95" Евгения Кошевого, поставившего "лайк".

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