Звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару превратилась в нежную принцессу в новом имидже

Девушка привыкла интриговать фанатов самыми разными кадрами, причем большинство удачных фото были сделаны именно ее коллегой Мартой Адамчук, которая также является участницей проекта «Женского квартала». На новом кадре Ирина предстала в кремовом платье оригинального дизайна без принтов и ярких украшений.

Аккуратные босоножки на шпильке и с оригинальном плетением, а также украшения со звездочками на голове идеально дополнили лук Сопонару. В то же время сама она позировала полубоком и отвернув голову от объектива.

«Глазами, полными любви, она смотрела на своё прекрасное отражение😇 @marta_adamchuk спасибо🙏🏻. patokastudio - у меня с вами случилась любовь, чистосердечное признание🖤 marinazhuravell - ты занимаешь отдельное место в моем сердце, твой талант и потенциал безграничны, a в твоих нарядах я безупречна♥», - написала Ирина под постом.

Поклонники сразу ответили: «Ируся, ты как написала – аж торкнуло; Волшебно💫; Фея 🧚‍♀; Красотка ❤; Beautiful ❤️; звезда 🌟; Ирина сногсшибательная и волшебная!!!!; очень нежный образ😊; Принцесса!😍; Очаровательная принцесса; Чудо, как хороша! Истинное очам умиление!⚘💘🤗🥰».

Как можно заметить, у девушки богатая аудитория в соцсети - более 380 тысяч подписчиков, которых она то и дело радует откровенными снимками.

Так, в очередной раз Ирина разделась ради сочного кадра. Девушка позировала в оригинальном нижнем белье с огненной расцветкой и прозрачными вставками, без капли смущения восхитив упругим бюстом, плоским животиком и стройными бедрами.

Актриса распустила светлые локоны, уложив их на плечи, и нанесла яркий смоки-макияж.

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