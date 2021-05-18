Актриса Татьяна Песик из "Женского квартала" поделилась своим жизненным кредо, найдя отклик у фанатов
33-летняя звезда опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых позировала на балкончике отеля в Турции, передает Politeka.net. Как известно, недавно "Женский квартал" всем составом побывал на курорте, совмещая отдых с работой - здесь проходил юмористический фестиваль "Весело 2021".
И хоть актеры уже вернулись на родину, Татьяна решила еще раз вспомнить об отдыхе, опубликовав несколько атмосферных снимков, на которых предстала в белом топе и черных мини-шортах. Девушка похвасталась стройной фигурой, и при этом удивила натуральной внешностью, отказавшись от макияжа.
В подписи Песик научила украинцев, как, по ее мнению, стать счастливым человеком. Актриса раскрыла свой ТОП-7 секретов:
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"🎉Не париться о том, что думают о тебе окружающие
[Секрет Свободы]
🎉Любая наша мысль обязательно материализуется
[Секрет Реальности]
🎉Полюбите и примите свое тело.
[Секрет Красоты]
🎉Не осуждайте и не критикуйте себя и других
[Секрет Дружбы]
🎉Дарите любовь и не переделывайте любимых
[Секрет Любовь]
🎉Научитесь сначала давать, а потом получать
[Секрет Богатства]
🎉Меньше думайте, больше любите и радуйтесь
[Секрет Счастья]
Будьте счастливы🥰"
Пользователи оценили старания девушки:
"И что это за отдых такой, не привыкайте ❤️"
"😍❤️🔥Красавица"
"Честно, не узнал"
"Полностью согласен ... Танька фигни не скажет 🔥"
"Ух🔥🔥 какая цаца 😍😍"
"Куколка, такая настоящая, тебе без мейка так хорошо, миленькая🌹🖤"
"а где пиво и пицца... в этом твоем списке" - "я то люблю, но это не здоровая пища" - "зануда ты танюха"
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