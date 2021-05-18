Актриса Татьяна Песик из "Женского квартала" поделилась своим жизненным кредо, найдя отклик у фанатов

33-летняя звезда опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых позировала на балкончике отеля в Турции, передает Politeka.net. Как известно, недавно "Женский квартал" всем составом побывал на курорте, совмещая отдых с работой - здесь проходил юмористический фестиваль "Весело 2021".

И хоть актеры уже вернулись на родину, Татьяна решила еще раз вспомнить об отдыхе, опубликовав несколько атмосферных снимков, на которых предстала в белом топе и черных мини-шортах. Девушка похвасталась стройной фигурой, и при этом удивила натуральной внешностью, отказавшись от макияжа.

В подписи Песик научила украинцев, как, по ее мнению, стать счастливым человеком. Актриса раскрыла свой ТОП-7 секретов:

"🎉Не париться о том, что думают о тебе окружающие

[Секрет Свободы]

🎉Любая наша мысль обязательно материализуется

[Секрет Реальности]

🎉Полюбите и примите свое тело.

[Секрет Красоты]

🎉Не осуждайте и не критикуйте себя и других

[Секрет Дружбы]

🎉Дарите любовь и не переделывайте любимых

[Секрет Любовь]

🎉Научитесь сначала давать, а потом получать

[Секрет Богатства]

🎉Меньше думайте, больше любите и радуйтесь

[Секрет Счастья]

Будьте счастливы🥰"

Пользователи оценили старания девушки:

"И что это за отдых такой, не привыкайте ❤️"

"😍❤️🔥Красавица"

"Честно, не узнал"

"Полностью согласен ... Танька фигни не скажет 🔥"

"Ух🔥🔥 какая цаца 😍😍"

"Куколка, такая настоящая, тебе без мейка так хорошо, миленькая🌹🖤"

"а где пиво и пицца... в этом твоем списке" - "я то люблю, но это не здоровая пища" - "зануда ты танюха"

Напомним, звезда "Женского квартала" в дерзком мини и сапогах изумила гибкостью

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