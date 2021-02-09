Известная комедийная актриса Татьяна Песик, звезда «Квартал 95» и «Женский квартал», удивила неприличной выходкой

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала видео, в котором снялась вместе со своим коллегой по команде КВН и ситкому «Танька и Володька» Тарасом Стадницким. На видео Тарас сбросил с себя полотенце, оставшись в одних трусах. Он начал танцевать в дверях под известный хит Тик Тока.

Таня не упустила шанс и подбежала к коллеге, пристроившись сзади. Она начала бить его по «пятой точке», подпевая под трек. Сама Татьяна была одета в домашние штаны и полосатую кофту, которую она подкотила, засветив плоский животик.

«Танцюльки в трусиках», - коротко подписала Песик видео.

В комментариях стали бурно обсуждать видео. Одни хвалили парочку за отменное чувство юмора, а другие стали подозревать их в романе.

«Тренд можно закрывать», «Вроде у Володьки есть жена, или я не в курсе чего-то?», «Представляю, как тяжело было не заржать, когда снимали», «Володька, не позорь меня», «Вот это вы веселые и прикольные)))», «Надо отписаться чтобы больше этого не видеть», «Какие страсти», «Валяюсь», «ага, у Потапа и Насти тоже так начиналось», - пишут люди.

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