Як завжди, не без гумору

Зірка "Жіночого кварталу" Тетяна Песик показала кумедне відео, на якому вона виконує "танець" сідницями

Про це повідомляє Politeka з посиланянм на сторінку української знаменитості в соцмережі.

Песик продемонструвала свої "танцювальні здібності", сміючись і приговорючи: "Ж*па, ж*опа, ж*опа...".

Обидва відео артистка обробила в чорно-білому кольорі. На ній можна побачити оригінальний костюм з оголеним животом. Рукава жакета прикрашає довга бахрома.

"Fashion Week 2021. Колекція від львівського дизайнера @starchak_official. @starchak.maria - ти геніальна", - написала вона.

Фоловери артистки оцінили її почуття гумору та засипали Тетяну компліментами.

"Тетяно, це бомба", "Таня, ви вогонь", "Неймовірна", - пишуть у коментарях.

Як відомо, Тетяна Песик - українська акторка, комік, учасниця КВК. Найбільше відома Тетяна за роллю Таньки у "Країні У" та "Танька і Володька". Тетяна народилася 25 грудня 1987 року в Тернополі. Закінчила Тернопільський національний економічний університет, спеціальність: "Економіка і управління, міжнародний маркетинг".

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