Популярна українська актриса Тетяна Песик з "Кварталу 95" вразила привітанням з Новим роком

Як розповідає Politeka, фотографією красуня вирішила поділитися у себе в Instagram.

"В першу чергу, любіть себе. А там і інші підтягнутися. З 2021 роком, нехай він для кожного буде особливим", - йдеться в повідомленні.

На опублікованій фотографії Песик позує в піджаку з брюками, доповнивши образ туфлями на підборах. При цьому через те, що красуня сидить, в кадр потрапило явно зайве. При цьому фанати красуні побажали їй в новому році нових кар'єрних висот.

"Я обожнюю тебе, ти найкраща актриса сучасної України! Тобі вже давно тісно у твоїх ролях. Дуже хочеться побачити, на що ти здатна в масштабах світового мистецтва", "Таня, ти здатна на більше, ніж зараз. Нехай цей рік буде твоєю дороговказною зіркою", "як же ти класна, супер", - пишуть її шанувальники.

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На фото Тетяна показала себе в темному піджаку. Красуня залишила його відкритим, тому можна помітити, що Песик його накинула на голе тіло. Білизни під нарядом не було видно, але це актрису не бентежило. Дівчина залишила волосся розпущеним, а погляд відвела від об'єктива камери.

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