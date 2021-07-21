Звезда "Женского квартала" Татьяна Пёсик показала видео со съемок

Как сообщает Politeka.net, Татьяна Пёсик является популярной актрисой из "Женского квартала".

Девушка активно ведет социальные сети. На этот раз Татьяна в Инстаграм показала как проходят её съемки. На видео девушка в коротком платье цвета фуксия, надетым на футболку и громоздкие ботинки, которые подчеркивают её дерзкий образ. В какой-то момент на неё выливают ведро с водой.

"Люблю когда надо мной издеваются на съемочной площадке", пишет актриса.

Пользователи сети с ажиотажем прокомментировали видеоролик Татьяны: "Капец мазохист", "Класс, уже жду этот сезон", "Это роль ругательная?, "Таня, беги", "Водичку хоть теплую набрали?", "Утренний душ новая версия", "Вы прикольная", "Эти серии будут в стиле первого сезона? А почему не захотели снимать свой полноценный сериал, без краины У, как 2,3,4 сезоны".

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