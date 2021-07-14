Популярная отечественная актриса Татьяна Песик, звезда "Женского квартала", показала себя в стильном образе и сделала признание

Как пишет Politeka.net, Татьяна является популярной актрисой из "Женского квартала". Красотка настолько известна, что за ней следят сотни тысяч фанатов в Инстаграм, где девушка делится всегда интересным контентом.

На новом фото Таня позировала в черной юбке и футболке. Красотка сидела на диване, обнимая актера Станислава Боклана, народного артиста Украины. Мужчина сидел рядом и улыбался, обнимая Песик в ответ.

"Если папик, то такой. Тут уже сами придумайте подпись. Обожаю этого мужчину", - написала Татьяна под фотографией.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Крутое фото", "Танька, ты красивая", "Папик огонь", "Танька, если фамилию не менять, то пусть будет, а если нет, то не знаю, что и говорить", "А вы даже похожи, в чертах лица".

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