Украинская актриса, звезда " Женского Квартала" Татьяна Песик поделилась новым вайном

Как пишет Politeka.net, талантливая актриса Таня Песик является одной из самых ярких представительниц украинского телевидения. Несмотря на плотный график, девушка успевает вести свой блог в Instagram, где не только делится личным, но и записывает смешные видеоролики. За актрисой следят сотни тысяч фанатов.

На новом видео, которое девушка недавно опубликовала в Instagram, Таня спародировала нынешних "модниц", которые злоупотребляют пластикой. Актриса надела ярко красное велюровое платье с вырезом. Образ дополнила туфельками на шпильках и красной сумочкой. Таня нарочно сделала большие ягодицы и грудь и нарисовала большие губы.

"Когда встретил свою мечту", - смеется девушка.

Юмористическое видео очень понравилось фанам актрисы.

"Я умерла", " это класс!👏👏👏😂😂😂😂", "Шедевр!", "Вы класнючі", "Обожаю ваши відосики", "Танічкаа и Тарас как всегда the best🔥", " девчата держите себя в руках ,не надо все в себе резать , вставлять , колоть,мера должна быть однозначно .❤ ️ ", "Правда о теперешних так называемых красавицах!!! Девушки вы такие красивые Не делайте из себя чучел потому что это♂♂️", - пишут фаны.

Ранее Politeka писала, что звезда "Женского квартала" в мини-юбке растаяла в объятиях "папика": "Обожаю этого мужчину".

Напомним, что красотки из "Женского квартала" устроили в Турции драку, жена Кошевого успела снять: "Я тебе, знаешь, что сделаю...".

А еще Politeka сообщала, что брюнетка из "Женского Квартала" удивила мохнатым торсом без фильтра: "Таня, что ты творишь".