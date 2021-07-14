Відома українська актриса Тетяна Песик, зірка "Жіночого кварталу", показала себе в стильному образі і зробила зізнання

Як пише Politeka.net, Тетяна є популярною актрисою з "Жіночого кварталу". Красуня настільки відома, що за нею стежать сотні тисяч фанатів в Instagram, де дівчина ділиться завжди цікавим контентом.

На новому фото Таня позувала в чорній спідниці і футболці. Красуня сиділа на дивані, обіймаючи актора Станіслава Боклана, народного артиста України. Чоловік сидів поруч і посміхався, обіймаючи Песик у відповідь.

"Якщо папік, то такий. Тут вже самі придумайте підпис. Обожнюю цього чоловіка", - написала Тетяна під фотографією.

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Круте фото", "Танька, ти красива", "папік вогонь", "Танька, якщо прізвище не міняти, то нехай буде, а якщо ні, то не знаю, що й говорити", "а ви навіть схожі, в рисах обличчя".

Нагадаємо, зірка "жіночого кварталу" з прозорими трусиками насмішила новим відео

Також Politeka повідомляла, що зірка "жіночого кварталу" в міні-шортиках навчила, як стати щасливим

А ще Politeka писала, що брюнетка з "жіночого кварталу" здивувала волохатим торсом без фільтра



