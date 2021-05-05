Дружина Євгена Кошового з "Квартал 95" Ксенія Кошова показала, як
Зірки "жіночого кварталу" зараз в Туреччині на фестивалі "Весело", який зберігає атмосферу великого піонерського табору, пише Politeka.net. Цього разу дружина Євгена Кошового у своєму акаунті в Instagram в розділі сторіс показала уривок з виступу" квараталовок " Тетяни Песик і Катерини Нікітіної.
Гумористичні актриси в жартівливій формі показали, як б'ються за букетик нареченої. Дружки в дуже яскравих образах-сукнях однакових фасонів-одна в блакитному, друга в салатовому. Але елегантні вбрання не зупинили актрис, вони тягли одна іншу за букет нареченої. Схоже, красуням несила терпіти-заміж хочеться.
"Ти знаєш, що я тобі зараз зроблю?",- взвизгнула Таня Песик, уклавши суперницю на підлогу.
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Потім, втомившись битися, осідлала Нікітіну з букетом і запропонувала домовитися. Але на цьому дружина Кошового припинила зйомку.
Варто відзначити, що актор "Квартал 95" Олександр Пікалов є художнім керівником "жіночого кварталу".
Раніше повідомляли, що красуні з "жіночого кварталу" показали, що носять футболки з фотографією художнього керівника Пікалова. Віра Кекелія в жартівливій формі показала футболку, на якій розміщена фотографія актора "Квартал 95" Олександра Пікалова. Останній є художнім керівником "жіночого кварталу".
Нагадавши, красуні з "жіночого кварталу" наочно показали, як наводять красу перед роботою
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