Українська актриса Тетяна Песик, зірка "Жіночого кварталу", показала себе і розповіла, що робити з трусиками

Як пише Politeka.net, Таня є однією з найпопулярніших красунь "Жіночого кварталу". За актрисою стежать сотні тисяч фанатів в Instagram, де дівчина не тільки ділиться особистим, але і записує смішні відеоролики.

На новому відео, яке Песик опублікувала в Instagram, красуня була у футболці. Дівчина дістала трусики і розповіла, що з ними потрібно робити:

"Дівчата. Зараз я вас навчу, як правильно гладити свою нижню білизну. Беремо випрані трусики, кидаємо їх в комод, закриваємо і все. Бо не потрібно їх гладити. Зрозуміли, а?",- пожартувала Таня.

"Слідкуйте за моїми рекомендаціями", - написала Песик.

Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:

"Зрозумівши. Буду користуватися цією геніальною ідеєю", "Боже", "хороша рекомендація", "Ого, теж так роблю", "користуюся цими рекомендаціями кожен день".

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