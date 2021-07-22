Украинская актриса "Женского квартала" Татьяна Пёсик сменила образ
Как передает Politeka.net, Татьяна Песик является популярной украинской артисткой. Прославилась девушка участием в проекте "Женский квартал". Также она активно ведет свои социальные сети, где радует поклонников новым контентом.
На этот раз Татьяна поделилась новым фото в Инстаграм. На снимке девушка сменила образ, теперь её украшают кудри, как известно, раньше она выпрямляла волосы. Также образ дополняет легкий нюдовый макияж, который подчеркивает натуральную красоту девушки.
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"Когда-то долгое время делала кератин, для идельных ровных волос. Теперь у меня новый прикол - "лёки", и мне очень нравится", заявляет откровенно Татьяна Пёсик
Поклонникам понравился новый образ девушки и они позитивно отреагировали на него в комментариях: "Супер! Тут очень похожа на Сару Джесику","Вааау шикарна", "Очень хорошая, стильная и красивая", "Совсем другая", "Вам очень идет! Шикарная", "Огонь", "Супер".
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