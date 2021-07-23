Талановита акторка "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна поділилася кадрами з відпочинку
Як пише Politeka.net, весела гумористка, учасниця "Ліги сміху" і "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна часто ділиться з підписниками контентом у своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня опублікувала чарівні знімки з відпочинку у спокусливому голубому бікіні.
Як відомо, дівчина вирішила на відпочинок до сонячної Грузії, звідки публікує неймовірні світлини.
Світлину Катерина Нікітіна підписала цитатою відомого російського письменника Валіулінна Рената:
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"- Что бы ты хотела от жизни?
- Домик у моря с видом на настоящего мужчину…".
Фоловери зірки "Жіночого кварталу" оцінили прекрасну фігуру дівчини.
"Фігура бомба 🔥😍😍", "Обожнюю тебе 😁🥰😘🌹🤍❤", "Мрійлива русалка", - пишуть фанати дівчини.
Раніше Politeka писала, що блондинка з "Жіночого кварталу" в чорному бікіні розкріпачилася перед дзеркалом: "Афродіта меркне на тлі".
Нагадаємо, що зірка "Жіночого кварталу" в міні-шортах похвалилася накачаними ніжками: "Класно".
А ще Politeka повідомляла, що зірку "Жіночого кварталу" Сопонару застукали з "папіком" в гримерці: "Які пристрасні погляди".