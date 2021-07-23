Талановита акторка "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна поділилася кадрами з відпочинку

Як пише Politeka.net, весела гумористка, учасниця "Ліги сміху" і "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна часто ділиться з підписниками контентом у своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня опублікувала чарівні знімки з відпочинку у спокусливому голубому бікіні.

Як відомо, дівчина вирішила на відпочинок до сонячної Грузії, звідки публікує неймовірні світлини.

Світлину Катерина Нікітіна підписала цитатою відомого російського письменника Валіулінна Рената:

"- Что бы ты хотела от жизни?

- Домик у моря с видом на настоящего мужчину…".

Фоловери зірки "Жіночого кварталу" оцінили прекрасну фігуру дівчини.

"Фігура бомба 🔥😍😍", "Обожнюю тебе 😁🥰😘🌹🤍❤", "Мрійлива русалка", - пишуть фанати дівчини.

Раніше Politeka писала, що блондинка з "Жіночого кварталу" в чорному бікіні розкріпачилася перед дзеркалом: "Афродіта меркне на тлі".

Нагадаємо, що зірка "Жіночого кварталу" в міні-шортах похвалилася накачаними ніжками: "Класно".

А ще Politeka повідомляла, що зірку "Жіночого кварталу" Сопонару застукали з "папіком" в гримерці: "Які пристрасні погляди".