Актриса "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару з'явилася в компанії відомого актора Станіслава Боклана

Як повідомляє Politeka.net, популярна актриса, учасниця "жіночого кварталу" Ірина Сопонару часто радує публіку яскравими фото і відео у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася кумедним кадром зі Станіславом Бокланом, який нещодавно прославився роллю "папіка" в однойменному серіалі.

На новому чорно-білому знімку Ірина і Станіслав стоять в гримерці і, судячи з усього, щось бурхливо обговорюють, дивлячись один на одного. Перед камерою актриса з'явилася у вузькому темному топі, який трохи оголив живіт, її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж, вона поклала руки собі на плечі.

У підписі до фотографії Сопонару написала: "Silver Fox in action". Шанувальники тут же почали коментувати знімок на сторінці артистки: "Ох і погляд у цього жука", "Крута блондинка", "Боже які пристрасні погляди", "Іринка, у тебе оригінальна абетка жестів, він не зміг тобі відмовити!?", "Закохався в Сопонару", "Папіка знайшла?".

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