Зірка "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна влаштувала фотосесію в міні-шортах

Популярна блондинка з ранніх років займається спортом, від чого її тіло завжди підтягнуте, пише Politeka.net.

У новому пості в Instagram артистка з'явилася білому топі, завдяки якому оголився прес. Зверху красуня одягла картатий піджак, а також зірка була в коротких шортиках. Не можна було обійти увагу накачані ніжки Катерини.

Завершили образ дівчини стильні аксесуари, зокрема, маленька сумочка, про яку вона і розповіла.

"Останнім часом, почала любити сумочки...", - розповіла артистка.

Популярні новини зараз

Єдиного сина Софії Ротару потрясла непоправна втрата: "Світла пам'ять..."

Нікітюк у зухвалому міні пригорнулася до чоловіка Дорофєєвої: "Парочка"

Дружина Ступки Логунова закотила скандал на концерті: "Ти спочатку підрости до рівня мого підборіддя"

На "Танцях з зірками" знайшли заміну легендарному Григорію Чапкісу: "Схожий на Кена з Барбі"

Екс-учасниця "Голосу країни" Рак 19 годин народжувала вдома: "Зі мною сталося те, чого я так сильно боялася"
Показати ще

За словами Нікітіної, вона б була рада отримати в подарунок сумочку.

За годину публікація зібрала понад 300 лайків і трохи коментарів.

"Все. добре.👏", "❤️❤️❤️❤️❤️", "І не впізнав", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Катерина Нікітіна народилася у звичайній родині. З дитинства вона займалася танцями, і вже в 17 років почала викладати малюкам танці.

Зараз Катя - володарка ефектної фігури, адже продовжує займатися спортом, але при цьому не стежить за раціоном. За словами дівчини, щоб привести себе в порядок, вона лише зменшує обсяги їжі в день і займається спортом активніше.

Катерина Нікітіна

Нагадаємо, зірка "Жіночого кварталу" спокусила танцем на пілоні

Також Politeka повідомляла, що зірку "Жіночого кварталу" накрило хвилею на пляжі, епічні кадри

Як Politeka писала, що блондинка з "Жіночого кварталу" в маєчці захопила мальовничим рельєфом