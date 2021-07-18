Зірка "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна влаштувала фотосесію в міні-шортах

Популярна блондинка з ранніх років займається спортом, від чого її тіло завжди підтягнуте, пише Politeka.net.

У новому пості в Instagram артистка з'явилася білому топі, завдяки якому оголився прес. Зверху красуня одягла картатий піджак, а також зірка була в коротких шортиках. Не можна було обійти увагу накачані ніжки Катерини.

Завершили образ дівчини стильні аксесуари, зокрема, маленька сумочка, про яку вона і розповіла.

"Останнім часом, почала любити сумочки...", - розповіла артистка.

За словами Нікітіної, вона б була рада отримати в подарунок сумочку.

За годину публікація зібрала понад 300 лайків і трохи коментарів.

"Все. добре.👏", "❤️❤️❤️❤️❤️", "І не впізнав", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Катерина Нікітіна народилася у звичайній родині. З дитинства вона займалася танцями, і вже в 17 років почала викладати малюкам танці.

Зараз Катя - володарка ефектної фігури, адже продовжує займатися спортом, але при цьому не стежить за раціоном. За словами дівчини, щоб привести себе в порядок, вона лише зменшує обсяги їжі в день і займається спортом активніше.

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