Зірка "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна влаштувала фотосесію в міні-шортах
Популярна блондинка з ранніх років займається спортом, від чого її тіло завжди підтягнуте, пише Politeka.net.
У новому пості в Instagram артистка з'явилася білому топі, завдяки якому оголився прес. Зверху красуня одягла картатий піджак, а також зірка була в коротких шортиках. Не можна було обійти увагу накачані ніжки Катерини.
Завершили образ дівчини стильні аксесуари, зокрема, маленька сумочка, про яку вона і розповіла.
"Останнім часом, почала любити сумочки...", - розповіла артистка.
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За словами Нікітіної, вона б була рада отримати в подарунок сумочку.
За годину публікація зібрала понад 300 лайків і трохи коментарів.
"Все. добре.👏", "❤️❤️❤️❤️❤️", "І не впізнав", - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, Катерина Нікітіна народилася у звичайній родині. З дитинства вона займалася танцями, і вже в 17 років почала викладати малюкам танці.
Зараз Катя - володарка ефектної фігури, адже продовжує займатися спортом, але при цьому не стежить за раціоном. За словами дівчини, щоб привести себе в порядок, вона лише зменшує обсяги їжі в день і займається спортом активніше.
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