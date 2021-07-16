Актриса "Женского квартала" Екатерина Никитина показала идеальную фигуру

Как сообщала Politeka.net, звезда и актриса "Женского квартала" Екатерина Никитина славится спортивной фигурой и потрясающей растяжкой.

На этот раз девушка показала в своём Инстаграм как тренируется на пилоне. Екатерина на видео показала себя в черном открытом топе и коротких шортах, которые идеально подчеркивают её гимнастическую фигуру.

"Я знаю, Вы скучали за подобными видео", пишет девушка.

Подписчики Екатерины восторженно отреагировали на видео: "Ну крутая", "Ты что, хочешь чтобы все СМИ с ума сошли?", "Прям как Деми Мур", "На такую красоту можно смотреть вечно", "Сделайте номер с пилоном в ЖК", "Вау".

Ранее сообщали, актриса "Женского квартала" Катя Никитина отправилась в отпуск в Грузию, откуда показала новые фото. Участница "Женского квартала" Катя Никитина, которая запомнилась украинцам своей гибкостью еще на "Лиге Смеха", часто радует поклонников яркими фото и видео в своем Instagram. Недавно красотка отправилась на отдых в Грузию, откуда активно выкладывает снимки в своем микроблоге.

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