Актриса "Женского квартала" Катя Никитина отправилась в отпуск в Грузию, откуда показала новые фото
Как сообщает Politeka.net, участница "Женского квартала" Катя Никитина, которая запомнилась украинцам своей гибкостью еще на "Лиге Смеха", часто радует поклонников яркими фото и видео в своем Instagram. Недавно красотка отправилась на отдых в Грузию, откуда активно выкладывает снимки в своем микроблоге.
Так, в этот раз Катя поделилась снимком своей роскошной растяжки – девушка запечатлена в интересной локации у водопада. Перед камерой она появилась в узких черных шортах и коротком топе, стоя в вертикальном шпагате.
Также Никитина показала фото и видео с бродячими собаками, а в подписи к ним рассказала об отношении к таким животным в Грузии. По словам актрисы, в Тбилиси и Батуми много бродячих собак, но о них заботятся.
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"Ещё один очень яркий момент из Грузии – это бездомные собачки! Их невероятное количество, при чем, что в Тбилиси, что в Батуми", - написала Катя и подробно рассказала о собаках.
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