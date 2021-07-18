Звезда "Женского квартала" Екатерина Никитина устроила фотосессию в мини-шортах

Популярная блондинка с ранних лет занимается спортом, отчего ее тело всегда подтянутое, пишет Politeka.net.

В новом посте в Инстаграм артистка появилась белом топе, благодаря которому оголился пресс. Сверху красотка надела клетчатый пиджак, а также звезда была в коротких шортиках. Нельзя было обойти внимание накаченные ножки Екатерины.

Завершили образ девушки стильные аксессуары, в частности, маленькая сумочка, о которой она и рассказала.

"В последнее время, начала любить сумочки…", - рассказала артистка.

По словам Никитиной, она бы была рада получить в подарок сумочку.

За час публикация собрала более 300 лайков и немного комментариев.

"Все. классно.👏", "❤️❤️❤️❤️❤️", "И не узнал", - написали пользователи сети.

Отметим, Екатерина Никитина родилась в обычной семье Кременчуге. С детства она занималась танцами, и уже в 17 лет начала преподавать малышам танцы.

Сейчас Катя - обладательница эффектной фигуры, ведь продолжает заниматься спортом, но при этом не следит за рационом. По словам девушки, чтобы привести себя в порядок, она лишь уменьшает объемы еды в день и занимается спортом активнее.

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